「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸで、カイロの良い出し方をお知らせしています。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 使用済みカイロの活用方法を紹介”寄付することもできます”【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「カイロは中身に鉄が入っているので、不燃ごみの所が多いです。この程度なら可燃ごみでも大丈夫という所も少なくないので、パンフレットをご確認ください。」