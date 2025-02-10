日本ハム・水谷瞬外野手が１０日、名護市の「ナゴパイナップルパーク」に来園。同施設初のアンバサダーに就任した。水谷は昨季同施設のテーマソング「パッパパイナップル！」を登場曲に使用し、その試合でホームランを打つなど活躍。「パイナップル打法」「パイナップルパワー」といった言葉が生まれていた。水谷は「本当にまさかこういう機会をいただけるとは思っていなかった。実は１５年前にパイナップルパークには来た