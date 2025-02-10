人気ガールグループ「ILLIT（アイリット）」のMOKA（20）、IROHA（17）が10日、都内で行われた「ラ ロッシュ ポゼトーンアップUVアンバサダー就任発表会」に出席した。この記事の写真を見る二人は、日本ロレアル社のダーマコスメブランド「ラ ロッシュ ポゼ」のトーンアップUVのアンバサダーに就任。MOKAは「小さい頃から『ラ ロッシュ ポゼ』をたくさん使っていたので本当にうれしい」と喜び、IROHAも「今回、メンバーのMOKA