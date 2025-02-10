女優パク・ボヨンが俳優キム・ヒウォンとの熱愛説について言及した。【写真】パク・ボヨン、共演俳優と頬よせSHOT2月9日に公開された歌手チョン・ジェヒョンのYouTubeチャンネルには、パク・ボヨンがゲストとして登場した。パク・ボヨンは昨年公開されたDisney+オリジナル『照明店の客人たち』で集中病棟の看護師ヨンジ役を演じた。『照明店の客人たち』は暗い路地の先を照らす証明店が、様々な事情を抱える客人たちにまつわる話を