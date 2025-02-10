Shivam Patel[ニューデリー ７日 ロイター] - インドのモディ首相は１２─１３日に米国を訪れ、トランプ米大統領と会談する。通商や防衛協力、テクノロジーなどの分野で話し合いをする予定だ。ミスリ外務次官が７日の記者会見で発表した。トランプ氏は１月２７日にモディ氏と電話で会談した際には、不法移民問題とインドが米国製の安全保障関連製品購入を拡大する必要性に言及した。一方トランプ氏が以前、米国製品に高関税が