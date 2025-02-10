Kirsty Needham[シドニー １０日 ロイター] - オーストラリアのファレル貿易相は１０日、鉄鋼とアルミニウムの対米輸出は「高賃金の米雇用」を創出していると指摘し、防衛上の利益を共有する上で重要だという見解を示した。トランプ米大統領は９日、米国に輸入される全ての鉄鋼・アルミニウムに新たに２５％の関税を課す方針を明らかにした。ファレル氏は、トランプ政権との協議で「オーストラリアの鉄鋼とアルミニウムの米市