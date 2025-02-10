横浜市消防局の指令管制員が実際に着用している活動服に身を包み、颯爽と現れた清野菜名さん。これはドラマ『119 エマージェンシーコール』の衣装で、清野さんは119番緊急通報に対応する指令管制員で主人公の粕原雪を演じている。指令管制員の仕事を知ってほしいしリアルを発信したい。「お話をいただいた時は、この職業について何も知らなかったのですが、演じるにはその仕事について学ばなければいけないと思い、いろいろ自分で