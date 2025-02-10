このお話は、著者のらっさむさんが「おばちゃん」と呼ばれることと葛藤するアラフォー女性たちをテーマに描いたお話です。主人公のみかこさんは、飲み会の帰り道に若者に声をかけられ振り向くと「おばちゃん」だと小声で言われてしまいます。しかしみかこさんは平然とした顔で「悪口じゃないし」と言い、とっさに「称号」という言葉が出てくるのでした。『「おばちゃん」と呼ぶ人、呼ばない人』第19話をごらんください