実家に帰省中、ホニャララゆい(@honyararayui)さんがお母さまから聞いた話です。ある日、実家のベランダの窓をコンコンとたたく音がしました。カーテンを開けてみると、なんと見知らぬ子どもが立っています。この子は、一体どこから来たのか？まさか、ベランダの手すりを渡って…？『謎の訪問者』をごらんください。 ©honyararayui ©honyararayui ©honyararayui マンション4階