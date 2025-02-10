甲子園歴史館では15周年記念イベントとして、阪神OBで現在スポーツニッポン新聞社で野球評論家を務める能見篤史氏が1日館長を務めると発表した。館長を務める3月8日にはオリジナル名刺付きの任命式イベントと、サイン色紙付きのスペシャルトークショーが開かれる。それぞれのイベントの開催要項、料金などは甲子園歴史館HPで。