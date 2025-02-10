「ウサギの島」として知られる広島県竹原市の大久野（おおくの）島で、ウサギを蹴ったとして大津市の会社員の男（２５）が動物愛護法違反容疑で逮捕された事件で、ウサギの口にはさみを入れて傷つけたなどとして、広島県警竹原署は１０日、男を同法違反容疑で再逮捕した。発表によると、男は１月９日と２１日、島内でウサギ２匹を足で蹴って死なせ、２１日にはほかの２匹の口にはさみを入れて回転させる暴行を加えてけがをさせ