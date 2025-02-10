鈴木馨祐法相は10日、自動車運転処罰法が規定する危険運転致死傷罪の要件見直しを法制審議会に諮問した。曖昧との批判があった高速度と飲酒への数値基準新設と、タイヤを滑らせる「ドリフト走行」の対象追加を議論する。