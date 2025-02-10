ダノンジャパンでは、人気のヨーグルト｢ダノン ビオ®｣の季節限定アイテムとして、春のフランスをテーマにした｢ダノン ビオ ヨーグルト いちご&フランボワーズ｣を、2025年2月17日(月)より全国のスーパーマーケット向けに出荷をスタートいたします。クリーミーでマイルドな味わいの｢ダノン ビオ®｣に、期間限定のフレーバーが登場! 春を感じ