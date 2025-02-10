人気ユーチューバー「中町兄妹」が9日、YouTubeチャンネルを更新し、埼玉・八潮市の道路陥没事故をめぐるチャンネル内での発言を謝罪する動画を公開した。中町兄妹は「道路陥没事故に関する言動について」と題した約1分の動画をアップ。兄の中町JPは白い服、妹の中町綾はグレーのニット姿で出演すると、まずJPが「埼玉県八潮市の陥没事故の被害に遭われた方々、そのご家族の皆さま、そして今も懸命に救助活動をされている方々、い