2025年1月「負債1,000万円未満」倒産状況2025年1月の負債1,000万円未満の倒産は38件（前年同月比20.8％減）で、3カ月連続で前年同月を下回った。また、2カ月連続で30件台にとどまった。ただ、2024年度は4月-1月の10カ月累計が451件（前年同期比6.6％増）に達し、年度では2年連続で前年度を上回る可能性が高い。物価高、人件費などのコスト上昇が小・零細企業を苦境に追い込んでいる。産業別では、最多がサービス業他の15件（