2025年1月の 「物価高」倒産状況2025年1月の原材料などの価格上昇に伴う「物価高」倒産は、61件（前年同月比27.0％増）で、2カ月ぶりに60件台に増加した。負債総額は168億8,800万円（前年同月比60.6％増）で、前年同月の1.6倍に増加した。もともと収益力のぜい弱な中小企業は、物価高、人件費の上昇などへの対応力が乏しく、収益の内部蓄積も進んでいない。高止まりする物価が資金繰り悪化に直結する状況が続いている。この