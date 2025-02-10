2025年1月度「ゼロゼロ融資」利用後の倒産状況コロナ禍の資金繰り支援策として実行された「ゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）」を利用した企業の倒産が、2025年1月は35件（前年同月比12.5％減）だった。2024年11月から3カ月連続の30件台で、8カ月連続で前年同月を下回った。本格的な返済を迎えながら、利用した企業の倒産は減少に転じている。ただ、借換保証もあり、減少の背景が業績回復によるものか、返済猶予に起因する