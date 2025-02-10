◆ソフトバンク春季キャンプ（10日、休養日）ソフトバンクは宮崎キャンプ期間中、オリジナルキャップをかぶり、練習に臨んでいる。黒地に黄色の「SH」マークが入り、その横には「2025Camp」と刻まれている。キャンプ地宮崎のグッズコーナーや、ホークス公式オンラインストアでは選手が着用している物と同じデザインのキャップを販売中。「2025宮崎キャンプレプリカキャップ」5500円、フリーサイズ（57〜61センチ）