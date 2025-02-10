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スギちゃん51歳『ポケモン』名前覚えられず嘆き　『ポケカ』デビューも1000種類超えで「名前が覚えられんぜぇ」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • スギちゃんが自身のXで、ポケモンにハマっていることを明かした
  • 「51歳のせいで、ポケモンの名前が覚えられんぜぇ」と嘆き
  • ポケモン赤・緑」の発売以降、ゲームや映画化など1000種類を超えている
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