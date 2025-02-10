内閣府が１０日発表した１月の景気ウォッチャー調査によると、小売店主らに聞いた「街角景気」を３か月前と比べた現状判断指数（ＤＩ、季節調整値）は、前月より０・４ポイント低下し、４８・６だった。総括判断は「緩やかな回復基調が続いている」とした。