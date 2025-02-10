中国政府はトランプ政権が発表した追加関税への対抗措置として、アメリカから輸入する石炭や一部の乗用車などへの追加関税を10日から実施します。【映像】中国が米国に追加関税実施へ中国政府はアメリカへの対抗措置として、石炭とLNG（=液化天然ガス）に15％、原油や農業機械、排気量の大きな自動車やピックアップトラックに10％の追加関税を10日から課すと発表しています。対象品目の輸入額は140億ドル規模で輸入総額の8.5