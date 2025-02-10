「広島紅白戦、白組−紅組」（１０日、天福球場）日本ハムから現役ドラフトで移籍した鈴木健矢投手が、紅白戦で三回から登板。２回を１安打無失点に抑えた。先頭の中田を遊ゴロに仕留めた変則右腕。続く中村健には緩いボールも使いながら緩急自在に投球を組み立て、あっさりと２死を奪った。ここから韮沢に右前打を浴びるも、清水を遊ゴロに打ち取って無失点に抑えた。イニングをまたいだ四回は１死から羽月に四球を与え、