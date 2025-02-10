生産段階や店で売れ残り、廃棄される花“ロスフラワー”が問題となる中、大分県別府市で温泉熱を使ってドライフラワーにする取り組みが進められています。 【写真を見る】温泉熱でドライフラワー通常より色濃く残し、2日で完成廃棄される花を利活用 別府市のフラワーショップ「華つねまつ」。店を切り盛りする恒松さん夫婦は、およそ3年前からスイートピーのドライフラワーを販売