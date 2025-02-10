[ワシントン ９日 ロイター] - トランプ米大統領は９日、「ペニー」と呼ばれる１セント硬貨の製造中止をベッセント財務長官に命じたことを明らかにした。トランプ氏は自身の交流サイト（ＳＮＳ）「トゥルース・ソーシャル」に「あまりにも長い間、米国は文字通り２セント以上のコストがかかるペニーを鋳造してきた。これはあまりにも無駄だ！新しいペニーの製造中止を財務長官に指示した」と投稿。「偉大な国の予算から、た