日本農薬 [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比71.8％増の30.6億円に拡大し、通期計画の67億円に対する進捗率は4年平均の42.2％を上回る45.7％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.3％減の36.3億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-