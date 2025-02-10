ドジャースからＦＡとなっていた「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３３）が、再契約を結んだと９日（日本時間１０日）に報じられた。ヘルナンデスはチームのムードメーカーであり、屈指のユーティリティープレーヤー。昨季も一塁をはじめ二塁、三塁、遊撃の内野はもちろん左翼と中堅の外野守備にも就き、首脳陣から重宝されてきた存在だ。交渉は長引いていたものの、地元ロサンゼルスのファンやメディアから復帰待望