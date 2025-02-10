アキレス [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19倍の5.3億円に急拡大し、通期計画の5億円に対する進捗率が106.4％とすでに上回り、さらに5年平均の80.5％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は0.3億円の赤字(前年同期は1.9億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算にな