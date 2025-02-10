登録者179万超の人気を誇る男女2人組YouTuber「パパラピーズ」タナカガさんが2025年2月7日、新ヘア姿をインスタグラムで公開し、「最高に可愛すぎる」などと反響を呼んでいる。タナカガさんは22年に「人生で初めて付き合った人」との結婚を発表し、24年7月4日に第1子女児の出産を報告していた。「割と初めてやった髪型かも！！笑」今回はインスタで「新しい髪の毛ばり可愛くてテンション上がる！！ありがとうございました」と投稿