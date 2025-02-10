広西柳南高速道路。（ドローンから、南寧＝新華社記者／黄孝邦）【新華社南寧2月10日】中国広西チワン族自治区交通運輸庁はこのほど、春節（旧正月）連休期間（1月28日〜2月4日）に自治区内の有償旅客輸送量が延べ846万8700人となり、前年の同連休（2月9日〜16日）に比べ1.2％増えたと明らかにした。自動車移動が中心を占め、高速道路の1日当たり通行量は過去最高となった。有償旅客輸送量の内訳は道路が416万3900人、鉄道が33