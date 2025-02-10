タレントの安田美沙子が１０日に放送されたフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金・午前９時５５分）に生出演し、子育ての悩みを明かした。安田は男の子２人のママとして日々奮闘中。「すごく仲はいいんですけど、急にスイッチが入るとけんかをするんですよ」と悩みを告白。「結構、激しくて。最初は２人で解決してって言うんですけど、全然終わらなくて…」と話した。アドバイスを求められた、中学生と高校生の母で