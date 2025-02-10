週明け１０日前場の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３０１．８８ポイント（１．４３％）高の２１４３５．４２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１８．５５ポイント（１．５２％）高の７９０２．６２ポイントと３日続伸した。売買代金は１３５３億４５７０万香港ドルとなっている（７日前場は１２９２億４３８０万香港ドル）。人工知能（ＡＩ）産業拡大の