５日、フフホトで披露された高足踊り。（フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト2月10日】中国内モンゴル自治区では春節（旧正月）の連休期間（1月28日〜2月4日）中、無形文化遺産を紹介する多彩な催しが各地で行われ、祝日の雰囲気を盛り上げた。フフホトで開かれた新春文化廟会（びょうえ＝縁日）は市民や各地からの観光客で連日にぎわい、伝統行事「社火」や無形文化遺産の工芸体験、伝統グルメなどが人々を楽しませた。