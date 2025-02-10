お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子（53）が10日、自身のインスタグラムを更新。羊毛フェルトで作製した作品を公開した。【写真】「髪や肌質まで激似」「シワのよりかたリアル」光浦靖子が作った米大統領・トランプ氏とハリス氏光浦は「選挙前に作ったやつです。I made this before election.」とつづり、アメリカ大統領選挙で戦ったドナルド・トランプ氏とカマラ・ハリス氏のフェルト作品を披露。光浦は、現在カナダ在住で、バ