ＩＴ企業「フォルテ」（青森市）が雪を使って電気を生み出すシステム「積雪発電」を開発し、日常的に運用できるかを検証している。雪から電気とお湯を生み出す仕組みで、融雪にも活用できると期待される。同社は年内の実用化を目指している。（家高ひかり）灯籠で実証実験昨年１２月、青森駅近くの複合施設「Ａ―ＦＡＣＴＯＲＹ（エーファクトリー）」裏の駐車場。倉庫の中に縦横約５０センチのエンジンが設置され、水を流すた