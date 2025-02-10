大分銀行 [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比44.1％増の98.1億円に拡大し、通期計画の98億円に対する進捗率が100.1％とすでに上回り、さらに5年平均の83.8％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は0.1億円の赤字(前年同期は22.7億円の黒字)に転落する計算になる。