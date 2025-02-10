トランプ米大統領は9日、ロシアのプーチン大統領と電話協議したことを明らかにした。時期や会話の内容は語らなかった。ロシアによるウクライナ侵攻から3年の節目が近づく中、戦争の終結をめざす考えを改めて示した。【写真】トランプ氏「ウクライナに圧力」間違い気づくロシアを説得できるかトランプ氏は専用機内で、記者団に協議の有無や時期について問われ、「会話はした、とだけ言っておこう。そしてもっと会話をすること