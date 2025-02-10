コラントッテが３日続伸し、昨年来高値を更新した。同社は７日取引終了後、２５年９月期第１四半期（２４年１０～１２月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比２５．０％増の６億２３００万円となり、上半期計画の８億５０００万円に対する進捗率は７３．３％となった。 売上高は同８．７％増の１８億９５００万円で着地。新製品の市場投入やクリスマスなどのギフト需要への施策を行うとともに、さまざまなキャン