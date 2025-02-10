カオナビが続伸している。この日、タレントマネジメントシステム「カオナビ」から、人材データベース「プロファイルブック」のデータを生成ＡＩで要約できる機能を提供開始したと発表しており、好材料視されている。 「プロファイルブック」には、社員の保有スキルや評価・面談の履歴など、さまざまなシートが集約されているが、同機能によりシート内にある「ＡＩで内容を要約」ボタンをクリ