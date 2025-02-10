エジプト（写真： ネオンイオン / PIXTA）今なお緊迫した状態が続いている中東情勢。かつてヨルダンの日本国大使館で専門調査員を務め、現在日本女子大学教授の臼杵陽さんは、今の中東情勢の発端となった近代化の過程において、実は日本との共通点は少なくないと言います。それでは、何が中東と日本の分かれ目となったのでしょうか。臼杵さんの著書『日本人のための「中東」近現代史』から一部を抜粋、再編集してお届けします。中