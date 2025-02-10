名糖産業 [東証Ｐ] が2月10日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比85.8％増の25億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の24億円→26.5億円(前期は14.3億円)に10.4％上方修正し、増益率が67.8％増→85.3％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7.5億円→10億