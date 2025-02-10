浦和レッズのMF原口元気が、テレビ朝日系列で放送されたサッカー専門番組「ラブ!!Jリーグ」にVTR出演。クラブOBで元日本代表DFの槙野智章氏のインタビューに応えた。約10年間ドイツでプレーして、昨季途中に浦和に復帰した原口は、１月12日から２月１日まで行なわれた沖縄キャンプについて、槙野氏から日独の違いを問われると「長い」と即答する。「３週間、家族のもとを離れてチームで活動するのは、ドイツでやったら、たぶん