2025年2月7日、中国メディアの環球時報は、トヨタによるレクサス上海工場建設について「ウィンウィンの選択だ」とする、上海外国語大学日本研究センターの廉徳瑰（リエン・ダーグイ）教授による評論記事を掲載した。記事は、トヨタがこのほど、上海にレクサスの純電気自動車（EV）およびバッテリーの研究開発・生産を行う100％独資の新会社を設立することを決定したと紹介。初期投資額は1071億円で、年間生産台数10万台を予定し、2