山大 [東証Ｓ] が2月10日後場(14:00)に業績修正を発表。25年3月期の連結経常損益を従来予想の2.9億円の赤字（非連結）→3.6億円の赤字に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース