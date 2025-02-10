中国では最近、国産アニメーション映画「哪吒之魔童閙海（ナーザの魔童大暴れ）」が大人気となり、6日には中国映画史上最高の興行収入を記録した。それに伴い、多くの人が「哪吒（ナーザ）の聖地巡り」に出かけ、SNSで写真をアップしている。天津市河西区の哪吒小鎮、四川省宜賓市の哪吒行宮、四川省江油市の乾元山金光洞、河南省南陽市西峡県の哪吒廟など、中国の複