アイランダーズ戦で得点に喜ぶジェッツのビラーディ（奥）＝ウィニペグ（USAトゥデー・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】北米プロアイスホッケーNHLは9日、前半戦最後の第19週が終了し、西カンファレンス中地区のジェッツは連勝を8に伸ばし、勝ち点81で首位を守った。太平洋地区はオイラーズが同72で1位を堅持。東カンファレンスは大都市圏地区でキャピタルズが勝ち点80、大西洋地区はパンサーズが同71でともに首位を維持