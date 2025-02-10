今回ご紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、保護された子猫が里親先で美しく育った様子です。保護された時はひどい状態だったという子猫。現在は当時の状況が信じられないほどの美猫へと成長したそうです。 驚きの変貌ぶりがXにて30万回以上表示。Xユーザーたちからは、「ホント美人ちゃん」「とっても素敵なレディ」「しあわせになってよかった」「元気に育ってくれて何より」とのコメントがたくさん寄せられ