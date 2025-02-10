岡山県の北部、美作エリア。10市町村（津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町）からなり、津山城などの旧跡をはじめ、雄大な自然を満喫できるアクティビティや美作三湯と称される温泉など、魅力的なスポットを多く擁する。地元ならではのグルメも豊富だという。今回は“ご当地美食”にスポットを当てた。☆☆☆☆【津山市】●津山ホルモンうどん噛めば噛むほど旨みが広がるホル