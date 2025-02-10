ILLITのMOKAとIROHAが10日、都内で行われた「ラ ロッシュ ポゼ トーンアップUVアンバサダー就任発表会」に出席。日常で心がけていることを明かした。【写真】ILLIT・MOKA＆IROHA、圧倒的に美しい2ショットなど（8枚）ダーマコスメのリーディングブランド「ラ ロッシュ ポゼ」は、13日より「UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ」のリニューアル商品として「UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ＋」の発