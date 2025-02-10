俳優の広瀬すず、 伊藤沙莉、オダギリジョーが10日、都内で開催された「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に出席。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら?」というオリジナルストーリーで共演している3人は、新CMの役柄の衣装で登場し、出演の喜びを語った。【写真】広瀬すず、 伊藤沙莉、オダギリジョーが明るい笑顔「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会（12枚）まるちゃん役の広瀬は「地元が一緒なので、静岡