富士急ハイランドの「リサとガスパール タウン」にて、春のイチゴフェア「STRAWBERRY FESTA」を開催！高さ40cmの「苺のミルフィーユパフェ」など、旬のイチゴを楽しめる見た目もかわいらしいフェアメニューやフォトスポットが登場します☆ 富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」春のイチゴフェア「STRAWBERRY FESTA」  期間：2025年2月8日(土)〜4月4日(金)開催場所：富士急ハイランド「リサとガスパール タ